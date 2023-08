Em greve, estrelas de Hollywood faltam ao Festival de Veneza

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua 80ª edição, o Festival de Veneza começou nesta quarta-feira, 30, com um protesto dos membros do júri e de seu presidente, o cineasta Damien Chazelle, vencedor do Oscar por La La Land. O diretor e parte dos colegas vestiram camisetas em apoio à greve dos roteiristas americanos, que interromperam suas atividades há mais de 100 dias, sem chegar a um acordo com os grandes estúdios. “As pessoas precisam ser corretamente remuneradas por cada pedaço de arte que é feito”, disse Chazelle na coletiva de imprensa.

Um importante termômetro do Oscar, o Festival é também palco de celebridades de Hollywood. Desta vez, as estrelas cancelaram sua participação por causa da greve dos atores, também sem um acordo em vista. A ausência destes famosos não só tira uma parte considerável do brilho do evento como afeta diretamente o mercado de moda, já que grifes de roupas e joias usam o tapete vermelho de Veneza como vitrine de luxo.

O Festival de Veneza deste ano acaba no dia 9 de setembro e, com a ausência de hollywoodianos, o evento deve dar mais destaque aos filmes europeus. O Brasil será representado pelo longa Sem Coração, dos diretores Nara Normande e Tião, que concorre na mostra Orizzonti.

