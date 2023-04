‘Dungeons & Dragons’ surpreende nas bilheterias — sem nem estrear de fato

Giro VEJA - segunda, 3 de abril

O discurso do presidente na reunião ministerial e as apostas de Fernando Haddad para aumentar a arrecadação do governo são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma reunião ministerial nesta segunda-feira com uma espécie de discurso motivacional, voltado a 20 ministros que integram as áreas produtiva e institucional do governo. O presidente procurou afastar o pessimismo com a Economia, expresso na última pesquisa Datafolha, divulgada no fim de semana