Dois ótimos filmes premiados no Oscar chegam ao Prime Video em março

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Premiados no Oscar, os filmes Anatomia de Uma Queda e Zona de Interesse vão chegar ao catálogo do Prime Video já neste mês. O longa francês dirigido por Justine Triet estreia na plataforma da Amazon em 21 de março, enquanto a obra sobre uma família alemã nazista, de Jonathan Glazer, chega em dia 31 deste mês. Ficção Americana, vencedor de melhor roteiro adaptado no prêmio de Hollywood, já está disponível.

Anatomia de Uma Queda faturou o troféu de melhor roteiro original para Justine Triet e Arthur Harari e conta a história de Sandra (Sandra Hüller), uma escritora famosa acusada de ter assassinado o marido que vai a julgamento. O filme se destaca pelas belíssimas atuações da protagonista — indicada ao Oscar de melhor atriz–, além do filho da personagem, Daniel (Milo Machado-Graner), e do cachorro Snoopy (interpretado pelo border collie Messi). O filme ainda concorreu a melhor filme, direção e montagem.

Já Zona de Interesse acompanha o cotidiano pacato da família do comandante nazista de Auschwitz, Rudolf Höss, que constrói uma propriedade idílica a poucos metros do campo de concentração. Com jardins floridos, uma casa grande e piscina à sua disposição, a esposa do militar, Hedwig — também interpretada por Sandra Hüller, e seus filhos ignoram os horrores do outro lado do muro. Quando Rudolf é transferido para um novo campo, a vida bucólica da família é ameaçada. Produzido pelo Reino Unido (em parceria com EUA e Polônia) e falado em alemão, o longa conquistou as estatuetas de melhor filme estrangeiro e melhor som no Oscar. A produção também concorreu a melhor filme, direção e roteiro adaptado para Jonathan Glazer.

