Dicas: confira 5 ótimos filmes que chegaram recentemente na Netflix

Escolher o que assistir na Netflix pode ser uma tarefa difícil, já que o catálogo da plataforma está recheado de lançamentos. Pensando nisso, VEJA selecionou cinco ótimos filmes que chegaram ao streaming recentemente e merecem fazer parte da sua maratona. Confira:

Noite Passada em Soho

Em um quarto de pensão no Soho, bairro boêmio de Londres, a estudante de moda Eloise (Thomasin Mckenzie) tem sonhos lúcidos com a antiga moradora do local, Sandy (Anya Taylor-Joy), uma cantora e dançarina da década de 1960. No entanto, ela logo descobre que o glamour da vida da antecessora esconde uma realidade trágica.

Shirley para Presidente

Quando decidiu disputar as primárias para a presidência dos Estados Unidos, em 1972, Shirley Chisholm (1924-2005) enfrentou uma série de percalços. A audaciosa ativista, que na época já carregava o título de primeira mulher negra congressista no país, sofreu ataques, recebeu ameaças de morte e passou por uma crise pessoal no casamento. Protagonizado pela atriz Regina King, que assume a oratória envolvente de Shirley, o filme acompanha os bastidores agitados dessa campanha presidencial.

Holy Spider

Baseado em fatos reais, o longa do cineasta iraniano-dinamarquês Ali Abbasi acompanha a busca de uma jornalista por um serial killer que vitimava prostitutas. O criminoso, um homem de família conservadora apelidado de Spider Killer pela mídia, aterrorizou a cidade iraniana de Mashad entre 2000 e 2001, período em que cometeu 16 assassinatos sob o pretexto de estar em uma missão espiritual para limpar as ruas do pecado.

O Pianista

O premiado filme de 2002 narra a história real do pianista Wladyslaw Szpilman, judeu polonês que sobreviveu à tirania nazista na Segunda Guerra Mundial e contou suas memórias em um livro. Estrelado por Adrien Brody, que venceu o Oscar de Melhor Ator pelo papel, o longa faz um retrato visceral da violência, fome e humilhação enfrentadas por Szpilman e tantos outros prisioneiros judeus durante os anos em que viveram no gueto de Varsóvia.

Drive My Car

Yusuke (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de teatro renomado que se afastou dos palcos após a morte repentina da esposa. Dois anos depois, ainda enlutado, ele aceita produzir uma nova peça e desenvolve uma amizade improvável com a jovem motorista particular que o leva ao trabalho. Adaptado do conto homônimo de Haruki Murakami, Drive My Car foi indicado a quatro estatuetas no Oscar em 2022 — inclusive na categoria de Melhor Filme — e levou a de Melhor Filme Internacional para o Japão.

