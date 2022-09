DiCaprio enfim é visto com mulher acima dos 25 anos – mas nem tanto

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o recente término do relacionamento com a atriz Camila Morrone, Leonardo DiCaprio já estaria envolvido em um novo romance com outra mulher – que, para delírio das redes sociais, quebra o famoso padrão de idade de suas namoradas, todas com 25 anos (ou menos). Segundo a revista People, o ator está “conhecendo melhor” a modelo Gigi Haddid, de 27 anos, ex-namorada do cantor Zayn Malik, com quem tem uma filha.

O casal em potencial foi visto junto nesta segunda-feira, 12, durante uma festa exclusiva no Hotel Casa Cipriani, em Nova York. O evento foi realizado por dois amigos do ator, Richei Akiva e Darren Dzienciol. Nas fotos, DiCaprio e Haddid parecem bem à vontade conversando, com um clima de romance pairando no ar.

A qualidade de centavos! Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid juntos em Nova York. pic.twitter.com/YCYnDtICdh — LDBR Mídias (@LDBRmidia) September 14, 2022

Os relacionamentos do vencedor do Oscar, de 47 anos, sempre foram com mulheres com menos de 25 anos. O padrão já virou motivo de piada e brincadeira nas redes sociais já que, aparentemente, há uma idade limite para fisgar o galã de Hollywood. Se o romance com Haddid for confirmado, será a primeira vez que o ator terá um namoro público com uma mulher com mais de 25 anos. Leo está quebrando seus próprios limites – mas nem tanto.