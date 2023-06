De Michael Keaton a Robert Pattinson: os cinco melhores Batmans do cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O famoso homem-morcego não dá nome a nenhum filme atualmente em cartaz, mas volta às telas em dose dupla com The Flash, mais uma aventura que une super-heróis e multiversos. Após uma viagem no tempo inconsequente, o velocista Barry Allen (Ezra Miller) cruza dimensões, e assim encontra tanto a versão do personagem vivida por Ben Affleck, de Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, quanto Michael Keaton, da adaptação de Tim Burton, um dos nomes mais elogiados a vestir o uniforme — competição acirrada que começa com Adam West, nos anos 1960.