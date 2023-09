De ‘A Freira 2’ a ‘Mercenários 4’: as estreias de setembro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após um mês de julho explosivo nos cinemas, com a chegada conjunta de Barbie e Oppenheimer, os feitos da greve dos roteiristas e atores em Hollywood começou a mostrar seus efeitos sobre o calendário de estreias em agosto — o mês não teve arrasa-quarteirões ou fenômenos mundiais para dar o que falar. Havia esperança de que setembro reverteria esse marasmo com o começo da temporada de premiações americanas, difundindo lançamentos conceituados como o thriller Rivais, estrelado por Zendaya, e a fantasia Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos — os estúdios, porém, decidiram adiá-los frente à greve. Mesmo assim, o mês ainda mantém alguns títulos charmosos, investindo na comédia e no terror. Confira o que vem por aí:

A Freira 2

Quando: 7 de setembro

Quatro anos após o primeiro filme da saga derivada de Invocação do Mal, a freira demoníaca Valak (Bonnie Aarons) está de volta para atormentar a colega de hábito Irene (Taissa Farmiga), noviça que protagoniza o longa anterior. Agora em 1956, ela é forçada a reencontrar a algoz na França quando passa a investigar a morte violenta de um padre, começo da propulsão de forças malignas.

A Noite das Bruxas

Quando: 14 de setembro

Terceiro longa de Kenneth Branagh baseado nos livros de Agatha Christie, A Noite das Bruxas leva o detetive Hercule Poirot (Branagh) do calor egípcio de Morte no Nilo para o clima nebuloso e gótico de uma Veneza escura. Juntando mistério com terror, o filme acompanha uma sessão espírita na qual um dos participantes é assassinado. Mantendo a tradição de agregar elencos de peso, o cineasta recruta Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan e mais.

Os Mercenários 4

Quando: 21 de setembro

O novo capítulo da franquia viril responsável por unir alguns dos astros mais icônicos da ação americana chega quase dez anos após o terceiro filme. Desta vez, porém, o grupo não é mais o mesmo: com exceção de Sylvester Stallone, Dolph Lundgren e Jason Statham, o elenco é majoritariamente inédito, com Megan Fox e 50 Cent. Em compensação, o longa promete redobrar a violência e sangue.

Ruim Pra Cachorro

Quando: 28 de setembro

Com um elenco de dubladores liderado por Will Ferrell e Jamie Foxx, esta comédia adulta em live-action é protagonizada por vira-latas abandonados, que se unem para realizar planos de vingança contra os humanos cruéis que os marginalizaram. A direção é de Josh Greenbaum, do excelente Duas Tias Loucas de Férias, e outros cachorrinhos ganham as vozes de Isla Fisher, Randall Park e Sofia Vergara.