Sylvester Stallone e família terão reality à la Kardashian no streaming

A família do astro dos filmes de ação Sylvester Stallone vai ganhar uma espécie de reality show próprio, produzido pelo Paramount+. “Depois de interpretar alguns dos personagens mais lendários da história cinematográfica, o três vezes indicado ao Oscar Sylvester Stallone está pronto para dar às câmeras acesso ao que ele considera o maior papel de sua vida: pai”, diz o comunicado de imprensa da plataforma, que anunciou o lançamento do programa para a primavera norte-americana, entre março e junho.

Dividido em oito episódios, o programa batizado de A Família Stallone acompanhará o dia a dia do ator ao lado da esposa, Jennifer Flavin, e das filhas Sophia, Sistine e Scarlet, oferecendo “um lugar à mesa de uma das famílias mais famosas de Hollywood”. O modelo foi consolidado pelo badalado Keeping Up With the Kardashians, que acompanhou o clã famoso por 14 anos. Antes disso, porém, Os Osbournes fez sucesso ao seguir de perto a família do ex-vocalista do Black Sabbath — e, recentemente, até o Brasil ganhou sua família famosa com o Em Casa com os Gils.