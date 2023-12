Como ‘A Fuga das Galinhas’ mudou a história do Oscar para sempre

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sequência de A Fuga das Galinhas (2000), A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira, 15, e tem grandes chances de concorrer ao Oscar de melhor animação na edição de 2024. Curiosamente, isso só é possível graças à sua antecessora, que motivou a criação da categoria em 2002. Produzido pela Aardman Animation, estúdio especializado em produzir filmes em stop-motion que utilizam bonecos feitos de plasticina — mistura de argila, plástico e massa de modelar –, a famosa “massinha”, o primeiro longa sobre as frangas fugitivas é o maior sucesso de bilheteria de um filme em stop-motion, tendo arrecadado 227 milhões de dólares à época. O filme também fez sucesso com a crítica e havia a esperança que a obra fosse indicada a melhor filme no Oscar de 2001 ou ganhasse um prêmio honorário, já que, naquele tempo, as animações só apareciam na premiação da Academia de Cinema de Hollywood nessas duas formas. É o que acontecera com A Branca de Neve em 1939 e Toy Story em 1996).

Contrariando as grandes expectativas, o Oscar esnobou completamente A Fuga das Galinhas, apesar dos enormes esforços de sua equipe de produção para ser concretizado. O filme levou vários anos de produção, mais de 40 animadores para criar cenas trabalhosas, gravadas quadro a quadro. A DreamWorks, distribuidora do filme, fez uma forte campanha de divulgação, proporcionando várias entrevistas do elenco de dublagem e produtores à imprensa, que elogiou o projeto. Apesar do sucesso comercial e do retorno positivo da crítica, a história protagonizada por Ginger não entrou na lista de indicados — concorreram Chocolate, O Tigre e o Dragão, Erin Brockovich, Traffic e Gladiador — o vencedor.

Somado à decepção de que Toy Story 2 também não fora indicado na edição do Oscar de 2000, o longa das galinhas motivou os animadores a brigarem pela criação de uma categoria específica para desenhos e o resultado foi a enfim criação da corrida pela estatueta de melhor animação em 2002, ano em que Shrek, também da DreamWorks, se tornou o primeiro vencedor da história. Se indicada ao Oscar 2024, A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets terá um páreo duro contra os também cotados Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Sony), Elementos (Disney Pixar), The Boy and The Heron (Studio Ghibli) e Wish (Disney), mas pelo menos pode ter uma chance graças à sua antecessora.

