Com Parkinson, ator Michael J. Fox surpreende fãs em evento

Astro da trilogia De Volta Para o Futuro, Michael J. Fox fez uma participação especial na Comic Con de Nova York no domingo, 9. O ator de 61 anos reencontrou Christopher Lloyd, de 83, seu colega nos filmes sobre viagem no tempo, em um dos painéis do evento. Diagnosticado com Mal de Parkinson, em 1991, Fox demonstrou um pouco de dificuldade para andar, o que não o impediu de esbanjar sorrisos e simpatia.

The best. Michael J. Fox and Christopher Lloyd were reunited today in New York City at Comic Con…

pic.twitter.com/lD8BGkswBW — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 9, 2022

Desde 2000, Michael J. Fox tem uma organização que levanta fundos para pesquisas que tratem pacientes que sofrem da mesma doença. “Pessoas como Chris estiveram e estão comigo. Não se trata do que eu tenho, mas do que me foi dado: voz para falar sobre o Parkinson e ajudar muita gente”, declarou o artista. No reencontro, os dois atores relembraram os bastidores do primeiro filme, lançado em 1985.