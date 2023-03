Cena de ‘Instinto Selvagem’ fez Sharon Stone perder a guarda do filho

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Sharon Stone revelou que perdeu a guarda do filho devido ao filme Instinto Selvagem. Em uma entrevista ao podcast Table for Two, Stone disse que o juiz que conduziu seu divórcio, em 2004, perguntou a Roan, então com quatro anos de idade, se ele sabia que a mãe fazia “filmes de sexo”. “As pessoas andam sem roupa na televisão hoje em dia, mas décimos de segundo de uma suposta nudez minha me fizeram perder a custódia do meu filho”, lamentou.

A cena em questão é a passagem onde a personagem de Stone é interrogada sobre o assassinato de um homem que ela costumava se relacionar. Questionada sobre uso de drogas, ela cita a cocaína, e pergunta se os agentes já transaram sob efeito do entorpecente. Neste momento, a atriz descruza e cruza as pernas, e um flash muito rápido de seus genitais aparece em cena. Em seu livro de memórias, The Beauty of Living Twice, a atriz revela que não sabia que o genital apareceria no filme até assisti-lo pela primeira vez. “Me disseram: ‘Não vemos nada, só preciso que você tire a calcinha porque o branco está refletindo a luz”, acusou ela.

A nudez involuntária, por muitos anos, foi um marco na carreira da atriz, que sofreu uma série de julgamentos em Hollywood pela cena. No processo de divórcio, o julgamento também influenciou na relação com o filho. Após questionar o garoto se ele sabia sobre os “filmes de sexo” da mãe, o juiz deu a guarda ao pai, e Stone ficou com direito de visita. A decisão contribuiu para que ela fosse internada no final daquele ano com problemas cardíacos. “Isso literalmente partiu meu coração”, disse ela. “Foi um abuso do sistema. Eu ser considerado um tipo de mãe porque fiz aquele filme”.