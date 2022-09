Caso Suzane Von Richthofen vai ganhar novo filme – mas precisa mesmo?

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há vinte anos, o Brasil se chocou com um crime que parecia reservado ao campo da ficção. Uma jovem rica de 18 anos organizou o assassinato dos pais, mortos de forma brutal durante uma madrugada de outubro, de 2002, em São Paulo, pelo então namorado dela e seu cunhado. O nome de Suzane Von Richthofen se tornou presença garantida nos noticiários, assim como o dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, que executaram Manfred e Marísia von Richthofen. No ano passado, as versões ditas por Suzane e por Daniel, separadamente, pautaram dois filmes nacionais: A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Lançados pelo Prime Video, da Amazon, os longas foram bem em audiência, mas devidamente criticados pelo recorte escolhido para retratar o crime.

O casal foi interpretado por Leonardo Bittencourt e Carla Diaz nas produções que cortejaram nada mais que a versão dos criminosos – recorte que pouco fez pela verdade. Agora, a mesma equipe, dirigida por Mauricio Eça, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes, vai reabrir o julgamento para iluminar a investigação policial.

O viés que promete, enfim, observar os fatos, é louvável, mas chega um tanto atrasado. A ideia de dividir o filme em duas partes, na época, pareceu uma decisão precipitada e até comercial – inicialmente, as produções iriam para o cinema, mas foram para o streaming por causa da pandemia. Agora, sua terceira parte sera exibida no cinema, o que deve restringir o número de espectadores por questões de distribuição no país, assim como pela necessidade de atrair pessoas às salas para ver mais sobre a mesma história. Se o plano era observar três lados da história (o que não parece ser o caso), a trilogia poderia ter sido melhor lapidada e lançada com uma distância menor entre os capítulos. O formato de minissérie seria excelente, aliás. Uma lição bastante conhecida do filão true crime que ganhou nova visibilidade nos últimos anos.