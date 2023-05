Cannes: elenco indígena protesta contra marco temporal no tapete vermelho

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O elenco e direção do filme A Flor do Buriti, em exibição na mostra Um Certo Olhar, usou o tapete vermelho do Festival de Cannes para defender os direitos territoriais indígenas protestando contra o marco temporal. “O futuro das terras indígenas no Brasil está sob ameaça. Não ao marco temporal”, diz a faixa empunhada pela equipe do longa, entre eles os atores Francisco Hyjno, Luzia Cruwakwyj e Henrique Ihjac, originários do povo krahô, do Tocantins.

A manifestação aconteceu na quarta-feira, 24, antes da estreia do longa francês The Pot-au-Feu, de Tran Anh Hung. Além dos atores, os diretores portugueses João Salaviza e Renée Nader Messora também participaram da manifestação, que aconteceu no mesmo dia em que a câmara brasileira aprovou tramitação em regime de urgência para o projeto que trata do marco temporal na demarcação de terras indígenas.

Apresentada em 2007, a proposta de lei determina a data da Constituição de 1988 como um marco para a demarcação de terras indígenas — assim, indígenas que não estivessem em suas terras na data da promulgação do documento, em 5 de outubro de 1988, perderiam o direito de reivindicar a área. “Alguns dos fotógrafos gritaram em apoio e estavam muito felizes”, disse o diretor Salvizza sobre a recepção do protesto.

Filmado na Terra Indígena de Kraôlandia, no estado do Tocantins, por mais de um ano, A Flor de Buriti narra a história da comunidade nativa Krahô e sua tentativa de resistir à exploração, violência e se adaptar à mudança de identidade impostas aos indígenas no mundo moderno.