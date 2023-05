O encontro de Leonardo DiCaprio com Sonia Guajajara em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o ator americano Leonardo DiCaprio se encontraram na segunda-feira, 22, no Festival de Cinema de Cannes, na França. Ele, que é ativista da causa ambiental, se disse honrado com o encontro, em apoio aos povos indígenas pela preservação da Floresta Amazônica. “Minha organização e nossos parceiros apoiam o Brasil e os mais de 900 mil indígenas de 300 etnias”, escreveu DiCaprio no Twitter. Também estavam presentes a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL – MG) e a atriz Lily Gladstone, que contracena com DiCaprio no longa Killers of the Flower Moon, de Martin Scorcese, que tem como tema a disputa em terras indígenas.

No domingo, 21, a ministra foi agraciada com o prêmio da Amazon Fund Alliance Program no festival.