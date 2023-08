Bruna Marquezine e mais 5 brasileiros que brilharam entre heróis gringos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A carioca Bruna Marquezine vive um momento de ouro na carreira. Nesta semana, a atriz estreou em Hollywood como Jenny Kord, personagem do longa da DC Besouro Azul que divide o protagonismo com o herói que batiza a trama, vivido por Xolo Maridueña. Na produção, Jenny é a herdeira bem-intencionada de um bilionário que desapareceu misteriosamente enquanto estudava um escaravelho poderoso, deixando a empresa na mão da irmã ambiciosa. Bruna, no entanto, não é a primeira brasileira a explorar o universo dos super-heróis. Confira a seguir outros casos:

Débora Nascimento (O Incrível Hulk)

Em 2008, antes mesmo de cair nas graças do público brasileiro como a Tessália, de Avenida Brasil, a paulista Débora Nascimento fez uma ponta no filme do grandalhão verde da Marvel, que teve cenas rodadas no Rio de Janeiro. Na trama protagonizada por Edward Norton, Débora interpreta Martina, uma jovem colega de trabalho de Bruce Banner (Norton) que ajuda o físico a escapar de perseguições perigosas.

Alice Braga (Esquadrão Suicida e Os Novos Mutantes)

Filha de Ana Braga e sobrinha de Sônia Braga, ambas atrizes, Alice cresceu cercada pela arte. No início da carreira, despontou no cinema nacional em Cidade de Deus (2002) e Cidade Baixa (2005), que abriram as portas para Hollywood. Hoje consolidada tanto no Brasil quanto lá fora, ela estrelou recentemente duas produções de super-heróis: Os Novos Mutantes, em 2020, como Cecília Reyes, e Esquadrão Suicida, em 2021, como Sol Soria.

Continua após a publicidade

Nabyiah Be (Pantera Negra)

Filha do músico jamaicano Jimmy Cliff e da brasileira Sonia Gomes, Nabyia nasceu em Salvador e passou boa parte da infância morando na cidade, antes de rodar o mundo em turnê com o pai. Por aqui, ela, que também é cantora, já fez backing vocal para Daniela Mercury e Carlinhos Brown, e até gravou uma parceria com Margareth Menezes, atual ministra da cultura. Cria do teatro, ela se destacou em produções americanas, e estreou nos cinemas como Linda, parceira do vilão Erik Killmonger (Michael B. Jordan) em Pantera Negra.

Henry Zaga (Os Novos Mutantes)

Nascido em Brasília, o ator é filho de Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE, e despontou com a careira já em terras americanas. O brasileiro se mudou para Los Angeles logo depois do ensino médio, para estudar atuação. Lá, atuou em séries adolescentes como Teen Wolf e 13 Reasons Why, e acabou escalado como o brasileiro Roberto da Costa, o Mancha Solar de Novos Mutantes.

Morena Baccarin (Deadpool)

Aos 7 anos de idade, a carioca Morena Baccarin deixou o Brasil com os pais e foi morar em Nova York, nos Estados Unidos. Criada em solo americano, e filha da atriz Vera Setta, ela seguiu rumo a Hollywood e logo se consolidou no cinema americano. No universo dos super-heróis, Morena vive a mutante Vanessa Carlysle na saga cômica Deadpool, além de ter atuado na série Gotham, inspirada no universo de Batman.

Continua após a publicidade

Siga