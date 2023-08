De ‘Megatubarão 2’ a ‘Besouro Azul’: as estreias de agosto nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após o movimentado mês de julho, responsável por levar milhões de brasileiros a sessões de Barbie, Oppenheimer e Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte Um, agosto traz mais calmaria e diversidade aos cinemas do país, deixando de lado as estreias badaladas para dar espaço a comédias, filmes de cineastas autorais e longas de ação à parte de franquias extensas e já consolidadas. Confira o que vem por aí:

Megatubarão 2

Quando: 3 de agosto

Cinco anos após o absurdo Megatubarão, o mergulhador Jonas Taylor (Jason Statham) e sua trupe de oceanógrafos estão de volta para combater múltiplos megalodontes — espécie pré-histórica de tubarões colossais — e outras criaturas vorazes e avantajadas em escala. Agora, o protagonista é oficialmente parte de um projeto dedicado à pesquisa dos animais que combateu no primeiro filme, mas uma operação ilegal de mineração submarina arrisca a barreira entre humanos e criaturas aquáticas, provocando um desastre que colocará o protagonista de frente a predadores no mar e na terra.

Loucas em Apuros

Quando: 3 de agosto

Junto a Que Horas Eu Te Pego? — estreia de junho protagonizada por Jennifer Lawrence —, este longa chega para revitalizar o filão das comédias escrachadas, trazendo a ele novos rostos e finalidades. No filme, três amigas asiático-americanas acompanham Audrey (Ashley Park), uma jovem advogada, em sua viagem de negócios à China. Quando o quarteto se envolve por acidente com uma traficante de drogas, porém, os rumos da peregrinação mudam, e Audrey decide procurar sua mãe biológica, chinesa nativa, passando por uma série de aventuras e gafes com seu grupo.

Asteroid City

Quando: 10 de agosto

Mais novo filme do autor Wes Anderson, Asteroid City conta com todas as marcas inconfundíveis do cineasta: seus tons pastel, sua afeição pela simetria, seu senso de humor seco e um elenco composto de Edward Norton, Jason Schwartzman e outros parceiros de longa data. Metalinguístico, o longa retrata a versão televisiva de uma peça fictícia escrita por Conrad Earp (Norton), um dramaturgo em luto pela perda do pai. Nela, uma convenção de astrônomos mirins no deserto americano é interrompida por eventos alienígenas que podem mudar o curso da humanidade.

Fale Comigo

Quando: 17 de agosto

Terror ovacionado pela crítica estrangeira, Fale Comigo é um dos lançamentos mais promissores do gênero em 2023. Dirigido pelos estreantes Michael e Danny Philippou, o longa acompanha Mia (Sophie Wilde) e seu grupo de amigos, donos de uma mão embalsamada que os permite acessar o mundo dos mortos. Um deles, viciado na adrenalina proporcionada pela brincadeira, acaba indo longe demais e abre a porta para espíritos maléficos, amaldiçoando todos os envolvidos.

Besouro Azul

Quando: 17 de agosto

Estreia de Bruna Marquezine em Hollywood, o filme de ação do Universo Cinematográfico da DC retrata a história de origem do herói-título, alter ego do jovem Jaime Reyes (Xolo Maridueña), transformado por uma relíquia alienígena que o escolhe como hospedeiro. Entrelaçado ao artefato, ele passa a ser capaz de criar tudo que sua mente pode imaginar, mas com isso atrai a atenção indesejada da vilã Victoria Kord (Susan Sarandon).

Retratos Fantasmas

Quando: 24 de agosto

Documentário dirigido por Kleber Mendonça Filho, de Bacurau e Aquarius, Retratos Fantasmas foi um dos representantes do Brasil no Festival de Cannes 2023, e tem como objeto de estudo a história do centro do Recife, capital de Pernambuco, contada através das salas de cinema que o adornavam e entretinham a população, ditando comportamentos e a atmosfera da cidade — além da jornada do próprio cineasta, natural de lá.

