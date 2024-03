Billie Eilish e Finneas batem recorde como mais jovens a ganhar 2 Oscars

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A cantora Billie Eilish, de 22 anos, e seu irmão, o compositor Finneas, de 26, se tornaram neste domingo, 10, os dois artistas mais jovens a ganhar dois Oscars antes dos 30 anos. A dupla já havia levado a estatueta pela canção-tema de James Bond, 007: No Time to Die, em 2020, e agora repete o feito na mesma categoria pela música What Was I Made For, de Barbie. Em seu discurso de agradecimento, a cantora apontou a diretora do filme, Greta Gerwig, e a protagonista, Margot Robbie, e disse não estar esperando o prêmio. “Eu me sinto muito sortuda e honrada”, declarou a artista.

Apenas três pessoas conquistaram dois Oscars antes dos 30 anos, e nenhuma delas tinha menos de 26 anos, idade de Finneas. Luise Rainer ganhou duas estatuetas consecutivas aos 28 anos por Ziegfeld – O Criador de Estrelas (1936) e Terra dos Deuses (1937); Jodie Foster em 1989 por Acusados (26 anos) e em 1992 por O Silêncio dos Inocentes (29); e Hilary Swank em 2000 por Meninos Não Choram (26) e em 2005 por Menina de Ouro (29).

A canção disputava com outra música da trilha Barbie, I’m Just Ken, de Mark Ronson e Andrew Wyatt; It Never Went Away, além de American Symphony, composta por Jon Batiste e Dan Wilson; The Fire Inside, de Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História, escrita por Becky G; e Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores, de Osage Tribal Singers.

