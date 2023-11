Bilheteria fraca de ‘As Marvels’ prenuncia a derrocada da era dos heróis

As Marvels, nova aposta superpoderosa do estúdio de Os Vingadores, liderou as bilheterias brasileiras em seu final de semana de estreia — mas não parece ter vitalidade para permanecer no posto por muito tempo. Entre os dias 9 e 12 de novembro, o longa atraiu pouco mais de 413.000 espectadores para as salas pelo país, desempenho morno para uma superprodução da mesma franquia que, em 2019, bateu o recorde de arrecadação por aqui. Completam os três primeiros lugares do ranking de filmes mais vistos no Brasil no período o terror Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim (229.190 espectadores) e Taylor Swift: The Eras Tour (45.250 espectadores), segundo dados da Comscore.

As Marvels é sequência direta de Capitã Marvel e traz a atriz Brie Larson de volta ao protagonismo. Dessa vez, porém, ela é acompanhada pela adolescente Ms. Marvel (Iman Vellani) e pela antiga conhecida Monica Rambeau (Teyonah Parris), com as quais compartilha poderes de luz. Após um rasgo no universo causado por uma vilã nefasta, as três passam a trocar de lugar por teletransporte quando utilizam seus dons sobre-humanos, sendo então forçadas a colaborar para salvar a humanidade e outros povos alienígenas.

Nos Estados Unidos, o filme teve uma estreia de 47 milhões de dólares — valor decepcionante frente a seu orçamento de 270 milhões. Em outro mercado importante para a franquia, o chinês, o filme sequer chegou à primeira posição do ranking financeiro, desbancado por um thriller policial do próprio país. Dentre os motivos mais fortes para o desempenho ruim, destaca-se a fadiga de filmes de herói, dada a torrente constante de lançamentos que se mantém há mais de uma década.

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 9 a 12 de novembro):

As Marvels

Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

Taylor Swift: The Eras Tour

Trolls 3: Juntos Novamente

Assassinos da Lua das Flores

Mussum, O Filmis

Não Abra!

Festival Varilux de Cinema Francês

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso

Nina: A Heroína dos Sete Mares

