‘Ms. Marvel’ traz um bem-vindo frescor juvenil ao mundo dos super-heróis

A grande meta de vida da jovem muçulmana Kamala Khan (Iman Vellani) é conseguir participar da primeira convenção dos Vingadores em sua cidade e conquistar a glória de vencer o concurso de cosplay da Capitã Marvel — heroína por quem nutre grande admiração. Sua mãe, porém, como qualquer outra mãe de adolescente, não gosta nada da ideia e a proíbe de ir. Tomada por um espírito aventuresco, a garota sai escondida com o amigo e, para dar um toque que mostre sua origem paquistanesa, ela usa um bracelete misterioso que pegou do sótão de casa. O que ela não esperava, era que a joia iria lhe conferir poderes e transformá-la na super-heroína Ms. Marvel. A série, que chega nesta quarta-feira, 8, ao Disney+, aposta no frescor juvenil ao apresentar ao grande público uma personagem famosa dos quadrinhos da Marvel que tem potencial para abrilhantar a quarta fase do estúdio.

Ambientada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o grande trunfo da história é equilibrar bem os dramas de uma adolescente de origem paquistanesa com sua gênese de super-heroína. A garota, meio desengonçada, fica animada e ganha mais confiança quando descobre os poderes, mas não se torna uma heroína de cara: precisa treinar e aprimorar suas habilidades. Seu primeiro salvamento, inclusive, quase termina em catástrofe porque Kamala ainda não entende bem como o bracelete funciona. Diferente dos quadrinhos, em que a garota consegue moldar seu corpo de acordo com sua vontade, na série ela consegue projetar energia — mudança que permite efeitos visuais impressionantes.

Em meio a mudança inesperada em sua vida, Ms. Marvel também tem de lidar com os clássicos conflitos de uma adolescente. A relação com a família, especialmente a mãe, sofre com pequenas rusgas causadas pelo embate entre o lado aventuresco de Kamala e as tradições muçulmanas. Os dramas, longe de serem intensos, são tratados com leveza e em certa medida, de forma divertida. Para criar o clima juvenil, a série também aposta nas relações de amizade da protagonista, especialmente com Bruno (Matt Lintz), o prodígio da tecnologia, e Nakia (Yasmeen Fletcher), outra jovem muçulmana que quer participar do conselho da mesquita local,

Diferente dos grandes blockbusters de super-heróis, Ms. Marvel se destaca por dar mais espaço a vida pessoal de sua grande protagonista — que ganha brilho graças a atuação formidável da estreante de 19 anos Iman Vellani. Com ares que lembram a trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland, a série do Disney+ aborda o turbilhão de sensações que é a adolescência sem perder a essência das histórias de super-heróis, algo muito bem-vindo para a quarta fase da Marvel.