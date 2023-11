‘Barbie’, Scorsese e mais: os líderes da corrida ao Oscar 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Além de chocotones e decorações natalinas nas prateleiras dos mercados, o final de ano significa também a largada da temporada de premiações, meses nos quais a agenda dos cinemas fica lotada de títulos esperançosos em conquistar ao menos uma das dezenas de indicações ao Oscar — homem dourado mais cobiçado do mundo. Na metade de novembro, já é possível conferir títulos que devem figurar na cerimônia, seja em casa ou nas salas de exibição, além de se organizar para não perder alguns dos longas mais promissores do ano que ainda devem chegar à tela grande. De Barbie e Scorsese a cinebiografias e mulheres em crise, confira os líderes dessa disputa no Em Cartaz desta semana.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial