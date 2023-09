‘Barbie’: saiba onde assistir ao filme do conforto de casa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Barbie, o filme mais badalado do ano, atingiu números estrondosos nas bilheterias. Embora ainda esteja em cartaz nos cinemas, o longa também poderá ser visto do conforto de casa muito em breve: a Warner Bros. anunciou que, a partir do dia 12 de setembro, Barbie estará disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais. São elas: Prime Video, Claro tv+, YouTube, Sky, Vivo Play, Watch, Microsoft, e Apple TV.

Quem optar pelo aluguel pode assistir ao filme quantas vezes quiser, por um período de 48 horas. Já com a compra, o filme fica disponível na biblioteca do usuário para ser visto sem limitações, bem como alguns conteúdos extras, com making-of. A Warner também liberou uma amostra grátis com os primeiros dez minutos do longa no YouTube. Confira:

