A resposta afiada da diretora de ‘Barbie’ aos ataques de conservadores

O mundo cor-de-rosa de Barbie é uma febre inquestionável, mas tamanho sucesso também verteu o filme em alvo de escrutínio público — na verdade, de parte do público. Desde que foi lançado na última quinta-feira, 20, arrastando multidões trajadas de rosa para os cinemas, o longa disparou uma cruzada moderna de religiosos e conservadores de direita que consideram a trama um ataque aos ditos valores cristãos e familiares. Em meio ao furor das críticas, a diretora Greta Gerwig resolveu responder às “acusações” que tem recebido.

Em uma entrevista recente ao jornal americano The New York Times, Greta foi questionada se havia previsto a repercussão negativa entre conservadores. “Não. Certamente, há um grande furor. Minha esperança é que o filme seja um convite para que todos sejam parte da festa e desapeguem de coisas que não nos servem como homens ou como mulheres”, respondeu ela. “Espero que toda essa paixão, se eles enxergarem ou se envolverem com ela, possa dar a eles um pouco do alívio que deu a outras pessoas”, complementou.

