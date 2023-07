De ‘Hot Wheels’ a ‘Polly’: o multiverso da Mattel após ‘Barbie’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Barbie está em cartaz nos cinemas há menos de uma semana e já alcançou números estonteantes nas bilheterias, no Brasil e internacionalmente. Mas os planos da Mattel, fabricante da icônica boneca e de diversos outros brinquedos famosos, são ambiciosos: nos próximos anos, a empresa promete dominar Hollywood, apostando todas as fichas em histórias baseadas em seus produtos para as telas — seu próprio “multiverso cinematográfico”. Já estão em desenvolvimento nada menos que 14 tramas, comandadas por diferentes estúdios e encabeçadas por criativos renomados da indústria. Além disso, um dos planos mais contundentes da companhia é transformar Barbie em uma franquia com outros títulos subsequentes, explorando os diversos elementos de seu mundinho cor-de-rosa particular.

Um dos destaques da longa lista é uma comédia familiar da boneca em miniatura Polly Pocket, protagonizado por Lily Collins (Emily in Paris) e dirigido por Lena Dunham (Girls). Já os populares carrinhos Hot Wheels ganharão vida com uma produção de J.J. Abrams, conhecido principalmente pelo trabalho com Star Trek e Star Wars. Curioso também é um longa de Barney, o dinossauro roxo, que promete uma abordagem surrealista sob os cuidados do ator Daniel Kaluuya (Corra!). O pacote ainda integra narrativas inspiradas nos brinquedos Rock ‘Em Sock ‘Em Robots (com Vin Diesel), Major Matt Mason (com Tom Hanks) — um action figure astronauta –, as bonecas American Girl e o jogo de cartas UNO.

Trata-se de um projeto antigo da Mattel para os cinemas, que tomou fôlego em 2018, quando a empresa enfrentava uma queda nas vendas de brinquedos e contratou Ynon Kreiz como novo CEO. O executivo chegou com a missão de estruturar a ideia, e investir com tudo no negócio da propriedade intelectual. A fórmula já está desenhada: ao aproveitar do sempre rentável apelo nostálgico, temperando-o com parcerias com mentes criativas de alta patente, a Mattel pretende trazer uma dose de frescor para um entretenimento hoje saturado por filmes de heróis e live actions repetitivos — e cada vez mais enfadonhos.

