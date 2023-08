3 atores que imploraram por papel em ‘Barbie’ – e 3 que declinaram o filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Filme sensação do ano, Barbie conta com um elenco repleto de estrelas – e algumas delas toparam até participações pequenas, só pela chance de trabalhar com a diretora Greta Gerwig. Escolher estes atores e organizar uma agenda que funcionasse para todos foi uma das missões mais complexas da produção. Confira a seguir algumas curiosidades sobre o casting de Barbie envolvendo desde atores que imploraram por um papel até outros que acabaram de fora da produção.

Jonathan Groff, o primeiro Allan

Um desafio extra do casting de Barbie foi escolher atores durante a pandemia da Covid-19, com testes via Zoom e um malabarismo para organizar agendas de trabalhos que foram afetados pelo lockdown. Nesse imbróglio, o ator Jonathan Groff (de séries como Glee e Mindhunter) acabou desistindo de interpretar Allan por conflito de agendas.

Como Michael Cera conseguiu o papel de Allan

Com a saída de Groff, o papel de Allan ficou disponível e Michael Cera foi um dos nomes cotados para um possível teste — mas seu empresário menosprezou o longa, e chegou a dizer aos produtores que o ator não teria interesse no papel. Cera ficou horrorizado ao descobrir a conversa e foi atrás da própria diretora para reverter o mal entendido. “Eu consegui o e-mail da Greta através de um amigo em comum e implorei: ‘Posso, por favor, ser parte do filme?’. Ela respondeu: ‘Vamos falar via Zoom agora, segue o link’”, contou o ator em entrevista. Os dois conversaram e, em seguida, Cera conquistou o papel.

Timothée Chalamet quase fez parte do filme

Continua após a publicidade

Um dos atores favoritos de Greta, com quem ela trabalhou em seus dois filmes anteriores, Lady Bird e Adoráveis Mulheres, Timothée Chalamet tinha espaço garantido no elenco de Barbie. Infelizmente, o ator declinou por questões de agenda. Segundo a cineasta, Chalamet chegou a visitar o set do filme em Londres e se arrependeu de não estar no elenco. “Eu deveria estar neste filme”, o ator disse durante a visita. E Greta respondeu, irônica: “Eu concordo. Por que você não está?”. Jovem estrela sensação de Hollywood, Chalamet este ano vai estrelar dois grandes filmes: Duna 2 e Wonka, nova adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolates.

Saoirse Ronan também declinou Barbie

Outra favorita de Greta, a atriz irlandesa Saoirse Ronan, protagonista de Lady Bird e Adoráveis Mulheres, tinha uma ponta prevista em Barbie, mas ficou de fora por causa de outros projetos. “Eu tentei trazer os dois, mas eles não podiam”, disse Greta sobre Saoirse e Chalamet. “Foi como fazer algo sem meus filhos – claro, eu não sou a mãe deles, mas sinto como se fosse.”

Nicola Coughlan entre Barbie e Bridgerton

A atriz de Bridgerton é fã de Greta e há tempos queria trabalhar com a cineasta. Nicola enviou um teste em vídeo e passou, porém, as gravações do filme iam coincidir com a terceira temporada da série da Netflix, fase que é protagonizada pela atriz que interpreta a personagem Penelope. Nicola negociou ao máximo para fazer parte do filme e Greta a colocou em uma pequena cena, na qual ela interpreta uma das Barbies diplomatas durante a sequência de premiações na Barbielândia.

Hari Nef, a ‘Barbie trans’ que conquistou o papel com uma carta

A atriz, modelo e escritora Hari Nef anda com a agenda lotada nos últimos anos, com trabalhos no teatro e na TV – entre eles, séries como The Idol e Maravilhosa Sra. Maisel. Após passar nos testes para Barbie, Hari se viu com conflitos de agenda, mas não quis desistir do filme. Assim, ela convenceu Greta Gerwig a mexer nas datas das gravações redigindo uma carta sobre sua conexão à boneca. “Políticas identitárias e cinema não são minha combinação favorita, mas o nome ‘Barbie’ paira sobre toda mulher americana. Barbie é o padrão, ela é ‘a garota’, e, certamente, ‘a boneca’. Eu e minhas amigas trans começamos a nos chamar de ‘bonecas’ alguns anos atrás. Talvez o termo procure retificar nossa feminilidade, para sorrir e ironizar os padrões exigidos às mulheres”, diz trecho da carta, que lhe garantiu o papel da Barbie médica.

Continua após a publicidade

Siga