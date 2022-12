‘Avatar: O Caminho da Água’ bate 1 bilhão de dólares em bilheteria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em apenas catorze dias em cartaz, Avatar: O Caminho da Água chegou a 1 bilhão de dólares em bilheteria mundial. O filme se tornou o sétimo mais rápido da história a alcançar a marca bilionária – antes dele estão Jurassic World: Reino Ameaçado (em catorze dias); Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (em treze dias); Homem-Aranha: Sem Volta para Casa e Star Wars: O Despertar da Força (ambos em doze dias); Vingadores: Guerra Infinita (em onze dias) e Vingadores: Ultimato (em cinco dias).

Segundo dados divulgados pela revista The Hollywood Reporter, o mercado norte-americano, formado por Estados Unidos e Canadá, lideram entre os países que mais viram o filme até o momento, seguido pela China. Vale mencionar que ambas as regiões passam por situações que impediram muitos de saírem de casa nos últimos dias: nos Estados Unidos, um ciclone-bomba derrubou as temperaturas, enquanto na China uma nova onda de Covid se tornou a preocupação central do país.

Apesar da marca de Avatar 2 ser louvável, o filme do diretor James Cameron deve chegar aos 2 bilhões de dólares para ser considerado um sucesso, devido ao seu orçamento altíssimo, estimado entre 350 a 400 milhões de dólares.