‘Avatar 2’: O que sabemos até agora sobre o novo filme da saga

A aguardada sequência de Avatar, filme de 2009 recordista de bilheteria mundial, ganhou uma primeira prévia e um título nesta quarta-feira, 27, durante o evento CinemaCon em Las Vegas. O trailer em 3D foi exibido com exclusividade para os participantes do painel e poderá ser visto pelo público a partir da próxima quinta-feira, 5, antes das exibições do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Batizado oficialmente de Avatar: The Way of Water, o segundo filme da franquia dirigida por James Cameron vai estrear no Brasil no dia 14 de dezembro. O cineasta e o produtor Jon Landau deram alguns detalhes sobre o que esperar da superprodução. Confira a seguir os destaques:

Cinco filmes, histórias independentes

Segundo o produtor Jon Landau, cada um dos quatro filmes que ainda serão lançados vão contar histórias independentes sobre a família Sully, encabeçada pelos personagens de Sam Worthington e Zoe Saldana. “Cada filme terá começo, meio e fim, e poderá ser assistidos de forma independente. Mas quem assistir a todos, vai experimentar uma jornada épica.”

Trama e cenas do trailer

A sinopse do filme diz que Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) vivem no planeta Pandora com a família. Quando uma ameaça surge, os dois treinam um exército de Na’vis para proteger o planeta. O primeiro trailer mostra a harmonia familiar do casal e seus filhos, antes de exibir belíssimas cenas da natureza do planeta e culminar num embate interno entre a raça alienígena.

Uma nova experiência cinematográfica

As quatro sequências estão sendo produzidas de uma só vez na Nova Zelândia. Segundo James Cameron, os longas prometem “uma experiência cinematográfica única” que vai “expandir ao máximo as técnicas de resolução e imersão em 3D e efeitos visuais”. “Eu queria que nosso retorno à Pandora fosse muito especial. Cada cena foi desenhada para ser vista numa tela grande.”

