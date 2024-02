Ativa, Fernanda Montenegro tem projetos ambiciosos aos 94 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 94 anos, Fernanda Montenegro não pretende esvaziar a agenda de trabalhos — pelo contrário, a lendária atriz se prepara para estrelar em março o espetáculo Simone de Beauvoir no Rio de Janeiro e é protagonista do filme Vitória, que acaba de divulgar sua primeira imagem e marcar sua data de estreia para 15 de agosto. Baseado no livro Dona Vitória da Paz, o enredo retrata a história real de uma senhora aposentada de 80 anos que, em 2005, passou a filmar a rotina de tráfico de drogas em Copacabana por instinto de proteção à região.

O longa é trabalho final do cineasta Breno Silveira, que morreu em maio de 2022 após um ataque cardíaco, pouco depois de começar as filmagens. Para finalizar as gravações, a produtora Conspiração Filmes recorreu a Andrucha Waddington, genro de Fernanda e diretor de longas como Casa de Areia e Sob Pressão. Em entrevista ao Extra, a roteirista Paula Fiuza, viúva de Breno, afirmou que o filme então assume tom de homenagem ao cineasta, que “de certa maneira, deu a vida pela obra”.

Vitória é também o primeiro filme original da plataforma Globoplay, mas deve ser distribuído aos cinemas do Brasil pela Sony Pictures antes de chegar ao streaming.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial