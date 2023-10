O destino ingrato do Oscar que poderia ter sido de Fernanda Montenegro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Vencedora do Oscar de melhor atriz de 1999, a americana Gwyneth Paltrow revelou que usa a estatueta dourada como peso de porta do jardim de sua casa. “Funciona perfeitamente!”, declarou a artista em entrevista à Vogue. O detalhe curioso demonstra desdém com a conquista e provoca a ira de uma boa parte do Brasil que até hoje não aceitou o fato de Fernanda Montenegro ter perdido o prêmio para a protagonista de Shakespeare Apaixonado. Naquele ano, Fernanda concorria por sua atuação impecável em Central do Brasil e foi a vez que o país chegou mais perto de levar o troféu.

If you ever wondered where Gwyneth Paltrow keeps her Oscar… pic.twitter.com/TFKJ2NtY7Z — Gary Hartley (@GaryHartleySA) October 9, 2023

Em uma entrevista de 2020, a atriz Glenn Close lamentou a vitória de Gwyneth Paltrow em detrimento de Fernanda Montenegro. “Eu me lembro do ano que em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de Central do Brasil. Pensei: ‘O quê? Isso não faz sentido'”, disse a estrela de Hollywood. Fernanda, por sua vez, já declarou que acha que aquele prêmio era de Cate Blanchett por sua atuação em Elizabeth, em que interpretou a rainha inglesa Elizabeth I. Meryl Streep e Emily Watson também disputavam a categoria de atriz daquela edição.

