Astro de Hulk convida Lula para encontro sobre a Amazônia

O ator Mark Ruffalo, intérprete de Hulk no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) convidou o presidente Lula para uma conversa sobre os rumos da proteção da Amazônia na Assembleia Geral da ONU, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro em Nova York. O convite aconteceu após uma troca de mensagens entre eles no Twitter, no qual Lula defendeu a Declaração de Belém e chamou o ator para encontrá-lo no Brasil para uma conversa pessoalmente.

“Não é todo dia que eu tenho a chance de conversar com um Chefe de Estado sobre como evitar a destruição iminente da Amazônia. Obrigado pelo convite! Seria uma honra te encontrar na Amazônia. Por ora, podemos conversar na #UNGA daqui a algumas semanas?”, disse Ruffalo na rede social.

Ruffalo havia feito uma série de críticas em relação à Cúpula da Amazônia. Após descrever o presidente brasileiro como “um de seus heróis”, ele disse ter ficado com o coração partido sobre a Declaração de Belém, firmada no evento, não apresentar metas concretas para a proteção a floresta. Lula, por sua vez, defendeu o encontro, e convidou Ruffalo para a visita ao Brasil.

Na sequência de tuítes feita em seu perfil, o astro de Hulk diz que concorda com Lula em pontos cruciais, como a proteção dos Yanomami e o direito à terra dos indígenas, a aliança global de países com a floresta em seu território e o financiamento de 100 bilhões de dólares por parte de nações ricas. O intérprete de Hulk, no entanto, alega que a velocidade proposta pelo presidente brasileiro para as ações é insuficiente. “A ciência afirma que temos apenas dois anos para salvar a Amazônia. O senhor não acha que precisamos agir na velocidade dos super-heróis neste momento, e não na velocidade da política?”, questiona ele.

O ator ainda pediu que Lula utilize o encontro na ONU para apresentar compromissos claros de proteção à floresta, sem dicotomia entre desenvolvimento e preservação. Ele também pediu direcionamentos sobre como pressionar o presidente americano, Joe Biden, sobre a liberação da verba que seria destinado à proteção da floresta. “Acredito que outros artistas no Brasil e nos EUA se unirão a nós nesse apelo urgente. Escrevo com humildade e urgência, enquanto vejo a crise climática destruir o meu país”, continuou ele, citando os incêndios que devastaram o Havaí na última semana.

Para ser claro, concordamos com: ✅ Proteger os Yanomami e garantir os direitos à terra para todos os povos Indígenas;

✅Uma forte aliança global dos países c/ florestas em seu território;

✅O financiamento de US$ 100 bi por nações ricas;

✅ #CúpuladaAmazônia como ponto inicial; — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

Seria ótimo discutir isso com o senhor na @UN . Poderia usar esse encontro para apresentar compromissos claros para preservar a floresta? Precisamos ouvir sua visão sobre um futuro possível, sem a falsa dicotomia de que o desenvolvimento seja inimigo da proteção ao meio ambiente. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

Vamos discutir também como posso ajudar a pressionar que @JoeBiden e o Congresso dos EUA liberem os US$ 100 bi prometidos – e ir além, pressionando nações ricas a pagarem sua dívida ecológica. Acredito que outros artistas no Brasil e nos EUA se unirão a nós nesse apelo urgente. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

Escrevo com humildade e urgência, enquanto vejo a crise climática destruir o meu país. #MauiFires As florestas são essenciais nessa batalha. Salvar a Amazônia é salvar as nossas vidas. Um grande abraço e obrigado por nos defender de uma forma que poucos estão dispostos a fazer. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2023

