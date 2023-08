A súplica do astro de ‘Hulk’ na Marvel ao presidente Lula

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Além de ator e intérprete do super-herói Hulk no Universo Cinematográfico Marvel, o americano Mark Ruffalo preenche seu currículo como ativista pela “justiça climática” — que categoriza o aquecimento global como questão política, para além da esfera ambiental —, e utiliza sua conta na rede X (antigo Twitter), para se manter atualizado e se manifestar sobre atualizações no cenário ecológico. Não foi diferente com a Cúpula da Amazônia, evento que reuniu presidentes e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela para debater a preservação da floresta e culminou na Declaração de Belém, acordo considerado insuficiente por alguns especialistas — incluindo Ruffalo, que voltou à rede social para se dirigir diretamente ao presidente Lula, tanto em português quanto inglês.

O senhor é um dos meus heróis, @LulaOficial, mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém da #CúpuladaAmazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática – e nós não temos tempo a perder. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023

A série de postagens se inicia com um elogio — “o senhor é um dos meus heróis, Lula” —, mas logo parte para a crítica ferrenha aos frutos do encontro, que Ruffalo diz não ter resultado em metas concretas para a proteção da floresta frente à emergência climática do momento. Creditando à liderança de Lula o êxito da declaração em impor proteções aos Povos Indígenas da região, o ator novamente agradece o presidente, mas reforça que “apenas isso não impedirá o colapso da floresta.”

A Colômbia, sob comando de @petrogustavo, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda – a meta de proteger 80% da floresta até 2025, e um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023

Comparando a administração de Lula à presidência da Colômbia, o ator aplaude que durante o mandato de Gustavo Petro, o país se tornou o primeiro a oficialmente acatar a meta de proteger 80% da mata até 2025, além de interromper a extração de petróleo por lá, e então lembra que, mesmo assim, o poder maior fica nas mãos do Brasil, que abraça 60% da vegetação, pedindo: “Você poderia levar a sua liderança tão necessária para a Assembleia Geral da ONU, em NY?”

Continua após a publicidade

Por melhor que seja o governo de @petrogustavo, você, @LulaOficial, pode fazer a diferença. Afinal de contas, 60% da Amazônia está no Brasil, que é um país tão importante. Você poderia levar a sua liderança tão necessária para a Assembleia Geral da ONU, em NY? — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023

Finalizando sua súplica, Mark ainda escreveu: “Talvez o senhor pense que é impossível se comprometer dessa forma. Mas, nas palavras de outro grande herói, Nelson Mandela: ‘Tudo parece impossível até que seja feito’. Este é o momento de ser o próximo Nelson Mandela. Se o senhor puder.” Por fim, ele reforça seu apoio ao presidente, mas também seu olhar crítico: “Seja corajoso. Nós estamos com você – e estamos de olho. Vamos fazer isso”.

A Declaração de Belém estabelece um acordo comum entre países de que é necessário evitar o ponto irreversível de devastação na Amazônia, mas nenhuma medida contra o desmatamento foi delimitada ou imposta, nem foi vetada a exploração de petróleo. O foco de ação, por outro lado, ficou em instâncias de fiscalização, na proteção de territórios indígenas e na cobrança de que países mais desenvolvidos financiem recursos para mitigar o impacto da mudança climática.

Milhões de anos de uma evolução preciosa nos levaram até esse momento sem precedentes, quando semanas antes da Assembléia Geral, o senhor pode mudar o nosso destino. Seja corajoso. Nós estamos com você – e estamos de olho. Vamos fazer isso. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023

Continua após a publicidade

Siga