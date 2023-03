As polêmicas que ofuscam anúncio de elenco de ‘Turma da Mônica Jovem’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O elenco da próxima adaptação de Turma da Mônica para o cinema, agora na versão Jovem, foi divulgado nesta quarta-feira, 29, e causou certa celeuma nas redes sociais. A atriz que viverá a adolescência da dentuça mais famosa do Brasil é Sophia Valverde, de Poliana Moça, enquanto o resto do quinteto principal é completado por Xande Valois como Cebola, Bianca Paiva como Magali, Theo Salomão como Cascão e Carol Roberto como Milena.

Afeiçoados ao elenco dos filmes Turma da Mônica: Laços e Turma da Mônica: Lições, fãs já haviam promovido uma petição virtual pela manutenção dos atores originais das versões infantis em julho do ano passado, após o anúncio de que a série de mesmo nome lançada pelo Globoplay seria a despedida daquele elenco. As mais de 50.000 assinaturas não foram suficientes para mudar a decisão da Mauricio de Sousa Produções, que optou por novos atores já na adolescência. Com o anúncio oficial dos jovens adultos contratados para essa tarefa, o assunto disparou nas redes sociais, dividido entre entusiasmo e críticas.

A atriz Giulia Benite, que vive Mônica nas telas desde 2019, utilizou o Twitter para abordar o assunto: “Queria falar que agradeço muito todos os elogios e fico muito feliz com toda essa admiração, mas realmente acho que isso não impede que o elenco de TMJ [Turma da Mônica Jovem] faça um ótimo trabalho também! Desejo muito sucesso a todos”.

A nova escalação ainda provocou críticas entre outro tipo de fãs: os da atriz e influenciadora Thay Bergamim. Ela se pronunciou após a proliferação da notícia de que teria sido a primeira escolha para o papel. Assim como Giulia, ela escolheu o Twitter para se esclarecer, confirmando que participaria do projeto. “Depois de um ano, a equipe achou que eu estava velha e ia ficar muito diferente do resto do elenco. A culpa não é da Sophia e não é minha”, escreveu.

Em outra postagem, completou: “Óbvio que fiquei triste, porque não foi uma escolha minha sair do projeto”. Concluindo seu parecer, a atriz também pediu por apoio ao elenco anunciado e compartilhou uma foto na qual segura um caderno com a marca da Turma à frente de seu rosto com olhos marejados.

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo acompanha a jornada da protagonista e seus amigos, agora no ensino médio. Quando o Museu do Limoeiro corre o risco de ser leiloado, os jovens se juntam para tentar salvá-lo e acabam descobrindo segredos antigos e assustadores do bairro. O filme não tem data de estreia definida.