‘Mônicaverso’ é expandido de forma inspirada em nova série do Globoplay

Após chegar ao parquinho do bairro do Limoeiro, Mônica (Giulia Benite) percebe que o balanço encolheu — ou talvez ela tenha crescido demais. Muito velha para frequentar o lugar, mas também muito nova para brincar na quadra com a Turma do Bermudão e os outros jovens, a garota e seus amigos enfrentam os medos e as incertezas da pré-adolescência em Turma da Mônica: A Série, disponível no Globoplay. Adição preciosa ao chamado Mônicaverso, que conta com dois belos filmes inspirados no universo da personagem de Maurício de Sousa, a nova aventura das crianças mais populares do Brasil (agora um pouco mais crescidas) mescla mistério e comédia para falar, com delicadeza, de uma fase da vida marcada pela explosão de sentimentos.

Com as férias da escola batendo na porta, a Turma decide encontrar seu próprio lugar. Mônica dá a ideia de reformar a antiga casa do tio marceneiro para ser a sede do clube, mas seus planos são destruídos com a chegada de uma nova moradora: Carminha Frufru (Luiza Gattai). O mistério da série se desenrola quando a patricinha que acabou de chegar ao bairro toma um banho de lama em sua festa e Denise (Becca Guerra), a fofoqueira do grupo, assume o posto de Sherlock Holmes para descobrir quem foi o responsável.

Com episódios curtos e narrados sob vários pontos de vista, a história passeia entre as situações cômicas clássicas de cada personagem, como as peripécias gastronômicas de Magali (Laura Rauseo), e os dilemas que eles enfrentam com a chegada da pré-adolescência. Mônica sente não se encaixar mais e começa a usar maquiagem e agir como Carminha para atrair os olhares dos amigos — que veem a patricinha como alguém legal e popular. Já Cebolinha (Kevin Vechiatto) começa a olhar a amiga com quem tanto implicava de forma diferente e fica dividido entre ela e Carminha.

Apostando na nostalgia que captura os mais velhos apaixonados pelos gibis de Maurício de Sousa e na simplicidade que encanta os mais novos, Turma da Mônica: A Série expande graciosamente o chamado Mônicaverso ao trazer temas que acompanham as mudanças do elenco. Mas diferente do universo expandido da Marvel, onde várias histórias se cruzam, e de grandes produções como Harry Potter e Stranger Things, que viram suas crianças se transformarem em jovens à medida que as tramas avançavam, a Maurício de Sousa Produções deve apostar em um caminho diferente. Além de planos para adaptar Turma da Mônica Jovem com outros atores, existem projetos para vários streamings, como a HBO Max, que ganhará uma série sobre Franjinha e Milena. Agora, resta torcer para que as aventuras da atual Turma da Mônica ganhe continuações tão saborosas quanto tudo o que foi produzido até aqui.