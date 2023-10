As novas evidências que podem condenar Alec Baldwin por morte de colega

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dois anos após o acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme Rust, o ator Alec Baldwin — que a baleou no set usando uma arma que deveria ter munição cenográfica — segue sob o escrutínio legal da justiça americana. Após ser isento em um julgamento de abril, o astro pode enfrentar novas acusações de homicídio culposo por um grande júri da cidade do Novo México. Em outubro de 2021, Baldwin estava se preparando para filmar uma cena em que sacava uma arma, quando, por acidente, ela disparou. A pistola estava carregada com balas reais e atingiu Hutchins no peito e o diretor Joel Souza no ombro.

Segundo os promotores Kari Morrissey e Jason Lewis, uma investigação minuciosa teria levantado “fatos adicionais” que demonstram a culpa criminal de Baldwin na morte da colega e no ferimento do cineasta. No começo do mês, o par havia acusado o ator e produtores do longa de obstruir a investigação, e agora afirma que “a ação apropriada é permitir que um painel de cidadãos do Novo México determine se o Sr. Baldwin deve passar por julgamento criminal.”

Até hoje, o ator nega ter apertado o gatilho da arma que causou o acidente fatal. Em resposta a nova acusação, seus advogados afirmaram: “É um infortúnio que uma terrível tragédia tenha se tornado nesta perseguição equivocada. Responderemos quaisquer acusações no tribunal.”

“Embora Alec Baldwin negue repetidamente ter puxado o gatilho, dados os testes, descobertas e observações aqui relatadas, o gatilho teve que ser puxado ou pressionado o suficiente para liberar o cão totalmente armado ou retraído do revólver de provas”, diz o relatório especial encomendado pelos promotores Lucien Haag e Michael Haag.

Atualmente, a armeira do set de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, é a única a enfrentar acusações legais tanto pelo infortúnio, quanto por possível adulteração de evidências. Caso seja considerada culpada, ela pode passar até 18 meses presa e terá de arcar com uma multa de aproximadamente 5.000 dólares. Seu julgamento está marcado para fevereiro.

O filme, por sua vez, foi finalizado no primeiro semestre de 2023 — sem a presença de Reed — e agora busca por distribuidoras ao redor do globo. Possivelmente, ele chegará aos cinemas ao mesmo tempo que seu astro retorne aos tribunais americanos.

