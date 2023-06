‘Rust’: armeira do filme é acusada de adulterar evidências de morte no set

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A armeira do filme Rust, Hannah Gutierrez-Reed, foi acusada pelos promotores do caso de adulterar evidências sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, atingida por um disparo acidental de Alec Baldwin durante as gravações do longa em 2021. De acordo com a denúncia, feita na quinta-feira, 22, Hannah teria transferido entorpecentes para outra pessoa no dia do tiroteio, “com a intenção de evitar a apreensão, processo ou condenação de si mesma”, disseram os promotores do caso em um comunicado ao jornal The Guardian.

Jason Bowles, advogado de Hannah, chamou a medida de “retaliatória e vingativa” e disse que “é chocante que, após 20 meses de investigação, o procurador especial apresente uma acusação completamente nova contra a Gutierrez-Reed, sem aviso prévio ou declarações de testemunhas, relatórios de laboratório ou evidências para embasá-la”.

A nova acusação surge uma semana depois que os promotores alegaram no processo judicial que Hannah bebia e fumava maconha à noite durante as filmagens de Rust, e que provavelmente estava de ressaca no dia em que a bala foi colocada na arma que Baldwin usava. Bowles descreveu as acusações como uma tentativa de “assassinato de caráter” e pediu que os juízes rejeitassem a alegação.

O advogado revelou ainda que foi incluído acidentalmente em um e-mail enviado à promotora Mary Carmack-Altwies por um investigador que criticava a resposta da polícia ao tiroteio. “A conduta do gabinete do xerife do condado de Santa Fé durante e após a investigação inicial é repreensível e pouco profissional”, escreveu Robert Schilling. “Nem eu ou 200 investigadores mais proficientes que eu poderia limpar a bagunça entregue em seu escritório”, continuou ele no documento, que o advogado de Hannah alega demonstrar a fraqueza do caso contra ela.

Hannah Gutierrez-Reed é a única ré no caso desde que os promotores retiraram em abril uma acusação de homicídio culposo contra Alec Baldwin. Na ocasião, o ator apontava uma arma para Halyna durante um ensaio quando ela disparou, matando a diretora de fotografia e ferindo o diretor Joel Souza.