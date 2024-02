‘As Irmãs Fox’: conheça o novo filme espírita do diretor de ‘Nosso Lar’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diretor dos dois filmes da série Nosso Lar, o carioca Wagner de Assis encerrou recentemente as filmagens de As Irmãs Fox, sua nova empreitada no filão do cinema espírita. A produção, prevista para 2025, vai narrar a história de Kate, Maggie e Leah Fox, três irmãs tidas como precursoras da doutrina religiosa nos Estados Unidos pelo uso das chamadas mesas girantes — nas quais os participantes colocam as mãos sobre uma mesa para estabelecer contato com os espíritos.

Ambientada no século XIX, em uma região rural, a produção foi rodada em casarões do Rio de Janeiro e em fazendas antigas americanas. O elenco é multinacional, sendo as atrizes americanas Jamie Hughes, Sionne Elise e Marie Mchugh encarregadas dos papéis das protagonistas. Entre os brasileiros estão nomes como André Torquato e Lua Blanco.

Diz a história que, ao migrarem do Canadá para os Estados Unidos, o clã se estabeleceu em uma casa com fama de assombrada. Um dia, Kate e Maggie, ainda adolescentes, responderam aos barulhos constantes perguntando se elas eram de alguém. Ao firmar contato com o além, descobriram se tratar de um comerciante que fora assassinado naquela casa.

A trajetória das irmãs é carregada de controvérsias. Amores frustrados, perseguição religiosa e mortes dramáticas marcaram a família, culminando no relato público de Maggie dizendo que as jovens não tinham dons mediúnicos e não passavam de uma fraude. Eventualmente, ela teria se arrependido da entrevista, dizendo que estava abalada e que recebeu um pagamento para dar a declaração.

