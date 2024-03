As falhas apontadas em julgamento de morte no set de filme de Alec Baldwin

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O julgamento da armeira Hannah Gutierrez Reed pela morte da diretora Halyna Hutchins nas gravações do filme Rust — protagonizado por Alec Baldwin, o autor do disparo acidental que acertou Halyna e o diretor Joel Souza — está acontecendo essa semana no Novo México. A defesa da armeira argumenta que a ré está sendo usada como bode expiatório para os erros cometidos por Baldwin. Uma testemunha da tragédia relatou que a profissional não teria tido tempo de assegurar a ausência de munições verdadeiras entre os materiais de filmagem. “Concluímos que ela não teve tempo para desempenhar suas funções com a melhor diligência. O empregador pedia a um indivíduo que desempenhasse múltiplas funções relacionadas à segurança, ao mesmo tempo em que lhe dizia que estava gastando muito tempo com essas funções”, declarou Lorenzo Montoya, investigador da agência de Administração de Segurança e Saúde Ocupacional Local (OSHA).

Em seu depoimento, Montoya culpou a equipe administrativa de Rust pelas falhas de segurança que levaram ao tiro fatal, entre elas o fato de Hannah, que responde por homicídio culposo, ter sido redirecionada para outras tarefas e afastanda de suas responsabilidades como armeira do filme. O investigador também alegou que ela não tinha autoridade para tomar decisões sobre o treinamento de segurança com armas no set, e disse que a produção não tinha políticas em vigor para evitar que munições falsas fossem contaminadas com balas reais, culpando a administração do filme pela tragédia. “Eles adotaram políticas de segurança para armas de fogo, mas falharam totalmente em aplicá-las, treinar seus funcionários sobre elas, praticá-las e referenciá-las”, disse Montoya.

Apoiado nas conclusões da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Novo México, a defesa de Hannah alega que a armeira é um bode expiatório para os erros cometidos por Alec Baldwin e outros membros da equipe de produção do longa, que não teriam seguido adequadamente as regras de segurança da indústria. A promotoria, por sua vez, alega que Hannah teve tempo livre na manhã em que Halyna foi baleada, e que é função do armeiro garantir que as armas sejam usadas com segurança no set.

O que aconteceu em Rust

No dia 21 de outubro de 2021, Alec Baldwin se preparava para filmar uma cena do filme de faroeste em que sacava uma arma quando ela disparou. A pistola estava carregada com balas reais e atingiu Halyna Hutchins no peito e o diretor Joel Souza no ombro, matando a diretora de fotografia. A armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, teria carregado por engano uma bala real na arma de Baldwin, que deveria conter apenas munição cenográfica. Os dois respondem pela acusação de homicídio culposo e adulteração de provas, e Baldwin vai a julgamento em julho.

Caso sejam condenados, os réus podem pegar até 18 meses de prisão, a pena máxima prevista para o crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) no Novo México, estado americano responsável pela investigação do caso. O filme, por sua vez, foi finalizado no primeiro semestre de 2023 e agora busca por distribuidoras ao redor do globo.

