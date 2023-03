Anne Hathaway viverá relacionamento lésbico em nova aposta de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A produtora A24, grande vencedora do Oscar 2023 com Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, anunciou nesta terça-feira, 21, a escalação das atrizes Anne Hathaway e Michaela Coel para o filme Mother Mary, em que interpretarão um casal. A obra marca o retorno do diretor David Lowery ao estúdio. Segundo o site Deadline, a produção será um “melodrama pop épico” que acompanha o relacionamento de uma estrela da música (Hathaway) com sua estilista (Coel).

A produção é a terceira colaboração de Lowery com a A24, onde já dirigira os elogiados Sombras da Vida (2017) e A Lenda do Cavaleiro Verde (2020). Os músicos Jack Antonoff e Charli XCX foram escalados para escrever e produzir canções originais para a trama, que terá a trilha sonora assinada por Daniel Hart.

Fundada em 2012 por Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges, a A24 fez história no Oscar ao vencer as sete principais categorias da premiação — seis delas com o hit Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e uma, a de melhor ator, por A Baleia, com Brendon Fraser. A produtora independente se firmou 2016, com o lançamento de Moonlight: Sob a Luz do Luar, e desde então têm apostado em cineastas renomados e apostas originais para concorrer com os gigantes de Hollywood.