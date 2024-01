Além de ‘Sociedade da Neve’: 5 quedas de aviões impressionantes do cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Poucas cenas de acidentes aéreos da história do cinema se comparam a do filme A Sociedade da Neve. A produção da Netflix, dirigida por J.A. Bayona, narra a saga do grupo de atletas uruguaios que sobreviveu à queda de uma aeronave nos Andes, na década de 1970. A cena de técnica impressionante entra para a lista de produções elaboradas que conseguiram passar de forma pungente a tensão do momento digno de um pesadelo. Confira a seguir cinco vezes que o cinema deixou os espectadores com medo de entrar em um avião.

Depois Daquela Montanha

Na trama romântica, os personagens de Kate Winslet e Idris Elba estão em um monomotor que cai em meio a montanhas gélidas e isoladas. A dupla se vira para sobreviver enquanto se apaixonam um pelo outro. A cena da queda do avião é muito realista e de dar calafrios. O filme está disponível na plataforma do Star+.

Sem Medo de Viver

Com Jeff Bridges, o filme de 1993 é sempre lembrado por sua cena impactante e, curiosamente, singela da queda de um avião. Encarando a possibilidade patente da morte, o protagonista demonstra uma calma intrigante, e antes do acidente ele caminha pela aeronave consolando outros passageiros. O longa pode ser visto na plataforma Looke.

Relatos Selvagens

A produção argentina conta várias histórias distintas, entre elas a de um homem que enche um avião com desafetos para, depois, jogar a aeronave no chão. O tom irônico da história se repete na cena do acidente: a câmera observa a queda de fora do avião, perto de um casal tranquilo que está de boa lendo no quintal. O filme está na HBO Max.

Presságio

Com Nicolas Cage, o longa de 2009 possui uma impressionante queda de avião observada pelo lado de fora da aeronave. Enquanto cai, ela “rasga” construções pelo caminho, cena que choca o protagonista, um homem que encontra um documento que listas todas as grandes tragédias da história — as do passado e as que ainda estão por vir. Disponível na Netflix, Globoplay entres outras plataformas.

O Aviador

Uma das ótimas parcerias entre o diretor Martin Scorsese e o ator Leonardo DiCaprio, o filme traz diversas cenas elaboradas envolvendo, claro, aviões. Uma delas, porém, marcou a audiência ao mostrar o protagonista se embrenhar entre casas e árvores durante um voo mal sucedido. A produção pode ser alugada em plataformas de vídeo sob demanda.

