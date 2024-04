Além de ‘Guerra Civil’: onde assistir 3 filmes e uma série de Alex Garland

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Escritor, roteirista e cineasta, o inglês Alex Garland é um dos nomes mais animadores do cinema atual, celebrado por especular os caminhos sinuosos que o desenvolvimento tecnológico e tensões sociais podem fazer a humanidade trilhar. Com o maior orçamento de sua carreira, ele então produziu Guerra Civil, ficção estabelecida em um Estados Unidos retalhado por conflitos armados. O elenco é chamativo, com Kirsten Dunst e Wagner Moura, e o tema é polêmico, chamando a atenção de espectadores de todos os lados da política — e quem quer ter uma noção da assinatura do diretor antes de pagar o ingresso está com sorte: todos seus trabalhos no audiovisual estão disponíveis em plataformas de streaming. Confira:

Ex_Machina: Instinto Artificial (2014)

Onde: Netflix

O primeiro longa dirigido por Garland é, até hoje, o único de sua autoria a conquistar uma estatueta do Oscar — pela elegância de seus efeitos especiais. Essencial à narrativa, a computação gráfica cria o visual de Ava, resultado dos experimentos com inteligência artificial de um magnata da tecnologia. Misteriosa, a robô logo atrai o programador Caleb, encarregado de supervisioná-la, e assim estabelece a tensão estranhamente sexual que distingue o filme do filão mais ascético da ficção científica.

Aniquilação (2018)

Onde: Netflix

Com Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Benedict Wong e Oscar Isaac, Garland criou o mais alucinante de seus filmes, em que um grupo de mulheres parte em expedição adentro de uma zona de desastre ambiental em que as regras da ciência humana não se aplicam. Frente à flora e fauna mutantes, a equipe tem que se esforçar para não enlouquecer, seja pelos horrores testemunhados ou pelo passado que carregam.

Devs (2020)

Onde: Star+

Única minissérie da lista, Devs acompanha a engenheira de computação Lily Chan (Sonoya Mizuno), que passa a suspeitar que a empresa de informática quântica para a qual trabalha é responsável pelo desaparecimento de seu namorado em meio a tensões sobre o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de mudar tudo que a humanidade conhece sobre o universo.

Men: Faces do Medo (2022)

Onde: Prime Video

Distante de cientistas e máquinas, Men é o filme de Garland mais comprometido ao terror sobrenatural. Na história, a jovem Harper (Jessie Buckley) viaja ao interior inglês após a morte de seu marido, onde encontra um vilarejo peculiar repleto de homens com o mesmo rosto: o do ator Rory Kinnear, em atuação arrepiante. Assombrada pela massa, ela entra em vertigem psicológica e é forçada a enfrentar traumas do matrimônio e do machismo.