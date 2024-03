A razão absurda que barrou o cão de ‘Anatomia de uma Queda’ do Oscar

Uma das atuações mais comentadas do ano, curiosamente, veio não de astros de Hollywood, mas sim de um adorável border collie chamado Messi, no filme francês Anatomia de uma Queda. Sua popularidade foi tanta que, vejam só, o cachorro foi barrado no baile – ou melhor, no Oscar. Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, a Neon, distribuidora do filme, disse que diversos executivos americanos reclamaram da presença do animal durante o tradicional almoço de indicados ao Oscar, já que ele roubou a cena e pode ter ajudado a angariar votantes para o filme, que concorre em várias categorias principais, entre elas melhor direção para Justine Triet e, claro, melhor filme.

A Academia de Hollywood, porém, não confirmou a informação – e, quem sabe, mude os planos até domingo, 10, quando a cerimônia de entrega das estatuetas acontece. Segundo a treinadora e tutora de Messi, Laura Martin, o cão tem atraído uma atenção descomunal desde o Festival de Cannes, onde o filme levou a cobiçada Palma de Ouro – e o border collie conquistou o adorável prêmio extra-oficial chamado de Palm Dog. “Ele ficou bem famoso na França, mas o que vimos nos Estados Unidos, toda a atenção que ele tem recebido por sua atuação é algo além do que imaginávamos”, disse Laura. Em uma das cenas mais marcantes, o cachorro precisa fingir que foi envenenado, deixando todo seu corpo mole como se estivesse morto, mas de olhos abertos. Confira abaixo o vídeo da treinadora: