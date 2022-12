A namorada de Whitney Houston que a família esconde – e filme quer mostrar

Tratado como segredo e tabu por muitos anos, o relacionamento da cantora Whitney Houston com sua amiga e diretora de criação, Robyn Crawford, será retratado no filme I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston. A diretora do longa, Kasi Lemmons, afirmou que lutou para que o relacionamento entre elas fosse parte do longa, que foi feito com a participação direta da família da cantora.

O produtor musical Clive Davis, que também produz o filme, já havia dito que estava nos planos trazer ao roteiro a orientação sexual de Whitney e o namoro que teria durado pelo menos um ano. A cineasta revelou ao site The Hollywood Reporter que demorou a convencer a família a permitir a gravação de um beijo entre as duas atrizes que interpretam Whitney e Robyn (Naomi Ackie e Nafessa Williams, respectivamente). “É um beijo doce, como um primeiro beijo, bem romântico e eu lutei por essa cena”, revela Kasi. A cinebiografia de Whitney chega aos cinemas brasileiros em 12 de janeiro.