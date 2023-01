A má notícia de um dos termômetros do Oscar sobre chances de ‘Avatar 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O BAFTA (British Academy Film Awards), maior premiação cinematográfica britânica e um dos termômetros do Oscar, ignorou Avatar 2: O Caminho da Água nas principais categorias, como melhor filme e melhor diretor, na pré-lista de indicações divulgada nesta sexta-feira, 6. Por outro lado, o filme alemão Nada de Novo no Front, da Netflix, lidera a listagem com 15 pré-indicações. Os indicados oficiais serão divulgados em 13 de janeiro.

Excluído das principais categorias mesmo sendo um sucesso de bilheteria, a sequência de Avatar (2009) aparece em áreas técnicas e secundárias, como melhor som e efeitos especiais. No passado, o filme original recebeu oito indicações, incluindo melhor filme e diretor. Nesta ano, Nada de Novo no Front aparece nas categorias de filme de língua estrangeira, filme e roteiro adaptado. Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, pode faturar a estatueta de diretor, longa e estreia de um autor, diretor ou produtor britânico. Aftersun, de Charlotte Wells, concorre, até o momento, em oito categorias, incluindo as principais de melhor direção e filme.

Por seu papel em Blonde, Ana de Armas é uma das cotadas na lista de melhor atriz. Brendan Fraser, protagonista de The Whale concorre na mesma categoria masculina. Ao contrário de anos anteriores, o BAFTA terá mais atores negros e asiáticos concorrendo: Naomi Ackie em I Wanna Dance With Somebody, Viola Davis em A Mulher Rei, Michelle Yeoh para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Daniel Kaluuya para Não, Não Olhe!.

As listas são da primeira rodada de votação do BAFTA. A segunda rodada, que determina de fato as indicações, começa hoje e termina em 13 de janeiro de 2023.