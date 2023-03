A homenagem de Jamie Lee Curtis aos filmes de terror no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 64 anos de idade, a atriz Jamie Lee Curtis conquistou seu primeiro Oscar na noite deste domingo, 12. Conhecida especialmente por filmes de terror, entre eles a franquia Halloween. No palco da premiação, ela fez um discurso emocionado, exaltando esse passado no terror, gênero que costuma ser esnobado pela Academia de Hollywood. “Parece que estou em pé aqui sozinha, mas não. Sou centenas de pessoas”, disse ela antes de citar os vários profissionais do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. “A todos que apoiaram os filmes de gêneros que eu fiz todos estes anos, nós acabamos de ganhar um Oscar juntos”, disse. Por fim, homenageou seus pais, os atores Tony Curtis e Janet Leigh. “Para minha mãe e meu pai que no passado foram indicados ao Oscar: eu acabei de ganhar um Oscar!”