A guinada chocante que James Cameron prepara para ‘Avatar 3’

Nas bilheterias mundiais, Avatar: O Caminho da Água, já superou 1 bilhão de dólares — e os números crescentes dão cada vez mais esperança a James Cameron para dar continuidade à franquia. Em entrevista ao site 20 minutes, o diretor falou que pretende inverter uma lógica comum nos dois primeiros longas – mostrando, quem diria, o lado ruim dos Na’vi. Até o momento, o povo de Pandora ocupou o posto de herói e os humanos foram mostrados como vilões. Avatar 3 deve fazer o caminho inverso, segundo Cameron.

“Quero mostrar os Na’vi a partir de um novo ângulo porque, até agora, apenas mostrei seus lados bons. Nos primeiros filmes, existem exemplos muito ruins de humanos e muito positivos dos Na’vi. No Avatar 3, faremos o oposto”, explicou. O diretor também falou do desejo de explorar novas culturas e mundos em uma sequência, que seria muito menos introdutória do que as duas primeiras produções. “[O público pode esperar ver] culturas diferentes das já mostradas. O fogo será representado pelo Povo das Cinzas […] Vamos explorar também novos mundos, enquanto continuamos a história dos personagens principais. Posso dizer que as partes finais serão as melhores. As outras foram introduções, um jeito de botar a mesa antes de servir a refeição. Mas, obviamente, tudo dependerá de como Avatar 2 será recebido.”

De acordo com o próprio James Cameron, o novo longa precisa chegar na casa dos 2 bilhões de dólares para não dar prejuízo à Disney e ser considerado um sucesso de bilheteria. A produção teve um orçamento altíssimo, entre 350 a 400 milhões de dólares. Até o momento, Avatar: O Caminho da Água arrebanhou 1,37 bilhão de dólares ao redor do mundo.