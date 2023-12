A fraude fiscal milionária que condenou Isabelle Adjani à prisão

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz francesa Isabelle Adjani foi condenada pelo Tribunal Criminal de Paris a dois anos de prisão e pagamento de uma multa de 250 000 euros por fraude fiscal após a artista ser enquadrada em uma investigação de sonegação de impostos. O Ministério Público Nacional de Finanças (MPNF) havia pedido uma pena menor, com reclusão de dezoito meses, além da multa de mesmo valor e dois anos de inelegibilidade. Segundo o MPNF, a atriz “procurou, de forma bastante sistemática, reduzir a sua tributação entre 2013 e 2017”. “Antes de ser figura pública, é uma cidadã sujeita a deveres” , afirmaram os procuradores do órgão. No julgamento, que não contou com a presença de Isabelle, os advogados da atriz, Stéphane Babonneau e Olivier Pardo, pedem a liberação da artista de 68 anos. A suspeita é de que a francesa tenha sonegado 1,2 milhão de euros (cerca de 6,4 milhões de reais na cotação atual).

Panamá Papers

O inquérito contra Isabelle Adjani foi aberto em 2016, após o nome da francesa aparecer nos Panamá Papers, investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos que descobriu um conjunto com mais de 11,5 milhões de documentos confidenciais com informações de 214 000 empresas de paraísos fiscais e offshores de mais de 200 países, além de acionistas e administradores que usam o Panamá para sonegar impostos locais, esconder dinheiro e dificultar o rastreamento de seus donos. No meio desse bolo, Isabelle aparece como proprietária de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, que teria recebido 2 milhões de euros transferidos em 2013 por Mamadou Diagna NDiaye, um influente empresário e presidente do Comitê Olímpico e Desportivo Nacional do Senegal, além de membro do Comitê Olímpico Internacional.

De acordo com a procuradoria, o “donativo disfarçado” de empréstimo permitiu à atriz sonegar 1,2 milhão de euros em impostos. Os advogados de Isabelle argumentam que o valor é um empréstimo declarado de um amigo, pois a cliente passava por dificuldades financeiras significativas. Há ainda a acusação de que a francesa teria simulado domicílio em Portugal entre 2016 e 2017, assim evitando o pagamento de outros 236 000 euros em impostos. A situação é agravada pelo fato de que a atriz recebeu 119 000 euros de uma empresa offshore em uma conta bancária nos Estados Unidos “não declarada”, depois transferindo a quantia para Portugal. A defesa alega que o valor era para fazer uma doação a uma governanta e comprar uma casa em Portugal.

Quem é Isabelle Adjani

Projetada como estrela das telas mundiais na década de 1970 no filme A História de Adèle H (1975), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar aos 19 anos, Isabelle Adjani é uma das artistas francesas de maior peso na indústria, sendo presente em obras como Nosferatu – O Vampiro da Noite (1979) e Diabolique (1996). É também a atriz com mais prêmios César da história, por sua atuação em Possession (1981), L’Été meurtrier (1984), Camille Claudel (1989), A Rainha Margot (1994) e La Journée de la Jupe (2010).

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial