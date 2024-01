A “façanha” do filme indicado tanto ao Oscar quanto ao Framboesa de Ouro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Como de costume, as indicações ao Oscar foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro, um dia após sair a lista da cerimônia oposta, o Framboesa de Ouro, que é idealizado para destacar os supostos piores filmes lançados ano anterior. Paródia do evento mais exclusivo de Hollywood, o prêmio indesejado raramente seleciona filmes elogiados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas intersecções já ocorreram. Em 2024, o escolhido acabou sendo Indiana Jones e a Relíquia do Destino, nomeado como um dos piores roteiros e uma das piores sequências do ano pelo Framboesa, mas concorrente à estatueta de melhor trilha sonora do ano no Oscar.

Com estreia especial no Festival de Cannes, o filme estrelado por Harrison Ford teve recepção mista da crítica, que apontou fraquezas nos efeitos especiais e no enredo exageradamente nostálgico. A trilha, por outro lado, recebeu elogios em abundância devido a seu icônico autor: John Williams, o mesmo mestre por trás da música de toda a franquia e outros clássicos, como Jurassic Park, Star Wars e Tubarão.

A Relíquia do Destino é o quinto e último capítulo na saga do arqueólogo destemido e não conta com a direção dos pais do personagem, Steven Spielberg e George Lucas. Ao invés deles, o comando foi dado ao diretor James Mangold, de Logan, e a um grupo de três roteiristas. Apesar de muito aguardado, o longa não conquistou o público e causou prejuízo de mais de 100 milhões de dólares ao estúdio Walt Disney.

Antes dele, outro cruzamento notório entre as premiações foi Sandra Bullock, vencedora do prêmio de melhor e pior atriz em 2010 — sendo o laureada negativamente pela comédia Maluca Paixão e o enaltecida pelo drama Um Sonho Possível. Neste ano, o Framboesa acontece na noite de 9 de março e o Oscar será realizado em uma cerimônia em Los Angeles no dia seguinte.

