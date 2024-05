A estratégia de ouro de ‘The Chosen’ para continuar sucesso milionário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A série The Chosen – Os Escolhidos pode não transformar água em vinho, mas sabe como poucos fazer marketing, vertendo uma produção independente em sucesso do cinema. Iniciada em 2019, a partir de uma vaquinha on-line, a série de TV criou sua própria plataforma de streaming, onde exibe até hoje o programa de forma gratuita, legendado e dublado, antes de chegar na casa de gigantes como a Netflix e até o SBT. Não bastasse o sucesso como serie de TV, seus criadores adotaram uma estratégia surpreendente: em sua quarta temporada, The Chosen vem sendo exibida antes nos cinemas. No Brasil, os episódios 3 e 4 acabam de estrear nas salas, enquanto a dupla 5 e 6 chega em 16 de maio e os últimos dois, no dia 30 do mesmo mês.

Os dois primeiros capítulos já se revelaram surpreendentes arrecadando mais de 12 milhões de reais por aqui. O sucesso, porém, não é de todo inesperado — pelo contrário, vem de uma receita milagrosa que já havia sido implementada nos Estados Unidos, onde a exibição da temporada completa movimentou mais de 30 milhões de dólares nas salas de cinema. Engenhosa, a estratégia cultiva público vasto ao disponibilizar as temporadas anteriores do programa gratuitamente em seu site oficial, enquanto a quarta fase só chega à internet após a exibição completa nos cinemas.

Os direitos de distribuição mundial foram adquiridos pela Lionsgate em 2022, mas sua origem, como dito acima, é mais humilde. The Chosen começou em 2017 com um curto episódio, espécie de trailer, feito para apoiar o projeto de financiamento coletivo. Após cativar 16 000 contribuintes e arrecadar mais de 10 milhões de dólares, a série começou a produzir sua primeira temporada, lançada em 2019. O sucesso foi tanto que, ao fim de 2022, pelo menos 108 milhões de pessoas haviam assistido ao menos parte de um episódio, segundo a Forbes americana, e mais de 40 milhões de dólares foram levantados pela iniciativa — capital destinado ao plano de completá-la após sete temporadas.

Nos Estados Unidos, a quarta temporada foi dividida em três blocos ao invés de quatro e encerrou o ciclo de exibição com a estreia da última parte em 29 de fevereiro. Bíblico, o seriado narra a história de Jesus Cristo e seus seguidores, com o objetivo de “humanizar” a figura e as parábolas religiosas, segundo o criador Dallas Jenkins. Sem data de estreia, a quinta temporada da saga já está sendo filmada e deve trazer o Messias cristão de volta às salas em algum ponto de 2025.

