A curiosa reação de Steven Spielberg ao novo ‘Indiana Jones’

A volta de Harrison Ford ao papel do estimado arqueólogo de Indiana Jones vem acompanhada de grande expectativa — e não poderia ser de outro jeito. Ao que tudo indica, os fãs da franquia podem confiar no longa de James Mangold: o próprio Steven Spielberg, que assina os quatro primeiros filmes da saga, já assistiu e, não só o aprovou, como diz estar orgulhoso do pupilo. “Quando as luzes se acenderam, virei-me para o grupo e disse: ‘Droga! Eu pensei que era o único que sabia como fazer um desses”, narrou Spielberg durante o evento Time 100 Summit, fazendo referência à exibição realizada nesta semana para executivos da Disney.

Indiana Jones e o Chamado do Destino, que estreia no Festival de Cannes em maio e chega aos cinemas em 30 de junho, é o quinto capítulo da franquia, e o primeiro que não é dirigido pelo consagrado cineasta. “Todos amaram o filme. É realmente um bom filme de Indiana Jones. Estou muito orgulhoso do que Jim fez com ele”, completou Spielberg.

A saga foi lançada em 1981 com Os Caçadores da Arca Perdida. Entre 1984 e 2008, Spielberg desenvolveu outros três volumes da trama em parceria com George Lucas. A nova sequência vai acompanhar o personagem de Ford no final dos anos 1960, em uma aventura para impedir a volta dos nazistas — o ator já avisou que esta será sua última aparição no ilustre papel. Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas completam o elenco de peso.

