A controversa piada que fez Woody Harrelson ser atacado por negacionismo

No último fim de semana, o ator Woody Harrelson foi pela quinta vez apresentador do programa humorístico mais popular da televisão americana, o Saturday Night Live. A participação repercutiu na Internet: durante o tradicional monólogo do programa, Harrelson pareceu ironizar medidas tomadas pelas autoridades em decorrência da Covid-19. Para muitos espectadores, ele estaria ecoando ideias conspiracionistas do movimento antivacina. No Twitter, a piada foi elogiada por Elon Musk, que costuma apoiar discursos controversos.

“Os maiores cartéis de drogas do mundo se juntam e compram toda a mídia e todos os políticos e obrigam todas as pessoas do mundo a ficarem trancadas em suas casas, e as pessoas só podem sair se usarem as drogas do cartel e continuarem as tomando repetidamente ”, disse Harrelson, fazendo referência a um roteiro de filme que teria lido antes da escalada da pandemia. “Eu joguei o roteiro fora. Quero dizer, quem vai acreditar nessa ideia maluca? Ser forçado a usar drogas? Eu faço isso voluntariamente o dia todo.” Os que apontaram a brincadeira como uma alusão às restrições impostas pela Covid-19 e à obrigatoriedade das vacinas não o fizeram aleatoriamente. Nos últimos anos, o ator vem compartilhando opiniões polêmicas ligadas à pandemia. Meses atrás, Harrelson criticou o governo e as farmacêuticas por “lucrarem” com a Covid.

Em maio de 2022, enquanto promovia o filme Triângulo da Tristeza, o ator disse em entrevista à Vanity Fair que os protocolos anti-Covid aplicados durante as filmagens, bem como a equipe contratada para isso, eram um “absurdo” e tornaram difícil seu trabalho, “como alguém que não acredita na teoria dos germes”. Harrelson também esteve entre alguns nomes de Hollywood que disseminaram teoria da conspiração que ligava o 5G ao vírus.