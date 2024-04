A cômica caricatura de Rodrigo Faro como Silvio Santos em nova biografia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Imagem Filmes divulgou nesta terça-feira, 2, o primeiro teaser do filme Silvio, nova cinebiografia sobre Silvio Santos. No longa dirigido por Marcelo Antunez, de O Palestrante e Polícia Federal: A Lei é Para Todos, o dono do SBT é interpretado pelo apresentador Rodrigo Faro, que ostenta uma caricatura escrachada de Senor Abravanel. No vídeo curto, é possível ver Santos falando sozinho com o porta-retrato de Manuel da Nóbrega, em um escritório decorado com fotos dele junto a artistas. A história narrará o episódio do sequestro de Silvio Santos, com a promessa de mostrar bastidores inéditos da vida do comunicador. O roteiro é assinado por Anderson Almeida e estreia em 5 de setembro nos cinemas.

Baseado em fatos reais, Silvio Santos conta sua trajetória na tentativa de fazer as pazes com o passado e garantir sua sobrevivência no presente, quando é feito de refém pelo mesmo homem que sequestrou uma de suas filhas. Com Rodrigo Faro, #Silvio chega aos cinemas dia 5 de… pic.twitter.com/6bGBLoel0N — Imagem Filmes (@ImagemFilmes) April 2, 2024

No comunicado enviado a VEJA sobre o filme, Rodrigo Faro, que volta a atuar após um hiato de 15 anos — ele apresenta o dominical Hora do Faro na Record –, se diz extasiado pelo papel: “Foi definitivamente o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim”.

No elenco também estão os atores Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Duda Mamberti, Fellipe Castro, Johnnas Oliva, Marjorie Gerardi, Paulo Gorgulho, Polliana Aleixo e Vinícius Ricci.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial